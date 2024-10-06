В Челябинской области у предпринимателя изъяли сигареты на 2 млн рублей

Ему грозит до шести лет тюрьмы

В Верхнем Уфалее будут судить местного предпринимателя, который сбывал безакцизные сигареты. Всего 50-летний местный житель хранил в своем доме свыше 10 тысяч пачек сигарет на сумму более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствие выяснило, что предприниматель приобретал нелегальный товар у неизвестных, а затем сбывал его через мессенджеры.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о приобретении, хранении и сбыте продукции без маркировки (часть 6 статьи 171.1 УК РФ). Расследование завершено, материалы дела переданы в суд. По данной части статьи мужчине грозит до шести лет тюрьмы и крупный штраф.