В Челябинской области у мужчины украли оборудование для майнинга

Мошенники представились полицейскими

Житель села Уйского лишился оборудования майнинговой фермы для выращивания криптовалюты. Его изъяли мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

Блоки для майнинга были установлены в частном доме 37-летнего мужчины. К хозяину дома приехали неизвестные личности, представились сотрудниками полиции, а также предъявили судебное решение, согласно которому оборудование должно быть изъято. Неизвестные вывезли блоки. Только после этого пострадавший обратился в полицию и выяснил, что его обманули.

Сумма ущерба южноуральцу составила 600 тысяч рублей. Следователи МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).