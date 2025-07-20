В Челябинской области туриста госпитализировали после падения со скалы

18-летний парень пролетел около шести метров

В Ашинском районе сотрудники МЧС оказали помощь 18-летнему парню, который во время отдыха на Красных скалах сорвался вниз и, пролетев около шести метров, получил травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Парень отдыхал в горах вместе со своими друзьями. В какой-то момент он не удержался и упал. Эвакуировать пострадавшего из горной местности пришлось спасателям. На носилках они доставили его к автомобилю скорой помощи.

Сейчас пострадавший в больнице, ему оказывается необходимая помощь.

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