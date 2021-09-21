В Челябинской области троих парней задержали за избиение людей битами

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы

В Челябинской области полиция возбудила уголовные дела в отношении троих мужчин, от 20 до 23 лет, за массовое избиение людей битами. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным полиции, участники группировки в феврале проникли в чужой частный дом и напали с битами на четверых жильцов.

В мае эти же молодые люди на открытой автомобильной парковке в Чебаркуле напали с битами на троих мужчин, а потом расколотили их автомобили.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска регионального ГУ МВД задержаны три участника группы в возрасте от 20 до 23 лет. В настоящее время им предъявлено обвинение, фигуранты заключены под стражу», — рассказали в региональном полицейском главке.

Также выяснилось, что один из обвиняемых незаконно выращивал коноплю. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 281 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

За нападения на людей в отношении парней возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Обвиняемые заключены под стражу.