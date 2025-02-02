В Челябинской области троих мигрантов лишили вида на жительство

Они покинули территорию страны

В Челябинской области в рамках профилактической операции «Нелегальный мигрант» троих иностранцев-нарушителей лишили вида на жительство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

29-летний гражданин страны ближнего зарубежья лишился вида на жительство из-за фиктивного брака с жительницей Челябинской области. Еще одному иностранцу, 35-летнему мужчине, аннулировали вид на жительство за неоднократное нарушение режима пребывания в России. А 45-летний мигрант лишился документа из-за неуплаты штрафа.

Напомним, в 2024 году в Челябинской области вида на жительство лишились 454 иностранца. Кроме того, 1500 гражданам стран СНГ отказано в получении документа.

Все иностранцы, лишенные вида на жительство, покинули территорию России.