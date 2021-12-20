Прокуратура Трехгорного утвердила обвинительный акт в отношении троих местных жителей. Их обвиняют в вандализме. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, 21-летний, 18-летний и 17-летний парни устроили погром на улице в ночь на 30 октября. Они повредили плафон фонаря и десять стоек дорожных знаков. Дебоширы находились в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент зафиксировали камеры уличного наблюдения. В отношении парней были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).
«Обвиняемые полностью признали свою вину, в ходе предварительного расследования возместили причиненный ущерб», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.