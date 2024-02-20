Прокуратура Еткульского района направила в суд уголовное дело о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ) в отношении троих местных жителей, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемые в запрещенное для охоты время застрелили семь сибирских косуль из оружия, снабженного тепловизором и оптическим прицелом.
«Подозреваемых установили сотрудники ГИБДД ГУ МВД РФ по Челябинской области. При осмотре автомобиля инспекторы нашли туши животных, а на самом авто были поддельные госномера», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.
На автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий одному из обвиняемых, наложен арест. Дело рассмотрит Еткульский районный суд.