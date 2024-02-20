В Челябинской области трое мужчин пойдут под суд за отстрел косуль

Ущерб составил 920 тысяч рублей

Прокуратура Еткульского района направила в суд уголовное дело о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ) в отношении троих местных жителей, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемые в запрещенное для охоты время застрелили семь сибирских косуль из оружия, снабженного тепловизором и оптическим прицелом.

«Подозреваемых установили сотрудники ГИБДД ГУ МВД РФ по Челябинской области. При осмотре автомобиля инспекторы нашли туши животных, а на самом авто были поддельные госномера», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

На автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий одному из обвиняемых, наложен арест. Дело рассмотрит Еткульский районный суд.