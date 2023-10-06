Троих жителей Карталинского района Челябинской области будут судить за похищение и убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, в сентябре прошлого года в поселке Степан Разин в Карталинском районе компания из четверых мужчин распивала алкоголь. В разгар «вечеринки» произошла ссора, в результате которое трое из компании решили убить четвертого.

«Обвиняемые связали потерпевшего и вывезли его на автомобиле в лесной массив, расположенный вблизи п. Степан Разин Карталинского района Челябинской области, где действуя группой лиц по предварительному сговору, нанесли множественные удары ногами, руками и палками по телу мужчины, затем облили горючей жидкостью и подожгли, тем самым совершили убийство с особой жестокостью», — сообщили в ведомстве.
В отношении южноуральцев были возбуждены уголовное дела, по пунктам «в», «д», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.