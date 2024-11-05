В Челябинской области трое грабителей в масках похитили колеса Viatti

Подозреваемых уже задержали

В поселке Межозерном трое мужчин в масках подъехали на Lada Granta к одному из домов и открыто похитили шины Viatti с автомобиля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Владелец авто попытался предотвратить преступление, однако грабители скрылись.

«Подозреваемых задержали на трассе Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск. В багажнике обнаружили похищенные колеса, а на переднем пассажирском сиденье — маску зеленого цвета», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении двух 19-летних и 27-летнего мужчины возбуждены уголовные дела о грабеже (статья 161 УК РФ).