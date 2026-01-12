В Челябинской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

Возбуждено уголовное дело

Вечером 12 января в Сосновском округе Челябинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту «поселок Рощино — Славино», на 17-м километре автодороги «подъезд к городу Екатеринбургу» не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и столкнулся с ним.

В момент аварии в автобусе находились 22 ребенка и двое взрослых. В результате происшествия травмы получили 13-летние девочка и два мальчика. После осмотра в больнице их отправили на амбулаторное лечение, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции также проводят проверку по факту ДТП. Движение на данном участке трассы не заблокировано.