В Челябинской области три женщины с детьми катались с горки возле железнодорожных путей

Матерей оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей

В Карталах три женщины вместе со своими детьми устроили катание с импровизированной горки возле посадочной платформы. Матерей оштрафовали. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Зимние забавы обернулись административной ответственностью для 36-летней, 35-летней и 33-летней женщин. Вместе с детьми они устроили катания на санках и снегокатах прямо возле железнодорожных путей. Своими действиями жительницы Карталов подвергли опасности себя и детей.

«Проверка показала, что расстояние между началом спуска с насыпи и железнодорожной колеей не превышало четырех метров. Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Карталы Юлия Красовская провела с взрослыми и детьми беседу о правилах безопасности на железной дороге и недопустимости игр на объекте повышенной опасности», — сообщили в транспортной полиции.

Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Как ранее сообщал наш сайт, в прошлом году на железнодорожных путях погибли трое детей.