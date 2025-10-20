В Челябинской области три пешехода погибли в ДТП в темноте в уик‑энд

На их одежде не было световозвращателей

В Челябинской области в минувшие выходные, 18 и 19 октября, в ночное время на загородных трассах в ДТП погибли три пешехода. В областной Госавтоинспекции подчеркнули, что трагедий можно было бы избежать, если бы на одежде жертв были световозвращатели.

Так, 18 октября 52-летний мужчина поздно вечером шел по проезжей части трассы Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым, когда его сбил 23‑летний водитель Honda CR‑V. Мужчина скончался на месте.

19 октября в 20:20 на трассе Аргаяш — Новогорный 24‑летний водитель ВАЗа насмерть сбил 50‑летнего мужчину, который сидел на краю неосвещенного участка дороги. Несколько часов спустя на трассе Сатка — Бакал под колесами Volkswagen Polo погиб 37‑летний житель Уфы.

«Во всех случаях ночное время суток и темная одежда без световозвращателей стала смертельным приговором»,— подчеркнули в областной ГАИ.

Инспекторы напомнили, что если на одежде есть световозвращающие элементы, то автомобилист заметит пешехода на расстоянии до 200 метров. Ему хватит времени, чтобы затормозить. Пешеход в темной одежде без световозвращателей заметен лишь за 15—20 метров.

Водителей просят снижать скорость в темное время суток. А пешеходов — не нарушать ППД. Согласно пункту 4.1, пешеходы вне населенных пунктов обязаны иметь световозвращатели при движении по обочинам или краю проезжей части.