В Челябинской области три человека пойдут под суд за сбыт контрафактного алкоголя

Кроме того, обвиняемые использовали чужой товарный знак

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела челябинки и двоих жителей Коркино. Их обвиняют в сбыте немаркированной алкогольной продукции (статья 171.1 УК РФ). Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, фигуранты продавали водку и коньяк в Коркино, при этом лицензии на сбыт продукции не имели.

«Из незаконного оборота было изъято более 6,6 тысячи бутылок крепких спиртных напитков на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Уголовное дело рассмотрит Коркинский городской суд.