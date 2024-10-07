В Челябинской области три человека погибли в аварии с горящим авто

Еще трое госпитализированы

На дороге Верхнеуральск — Петропавловский столкнулись два легковых авто, после ДТП одна из машин загорелась, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Специалисты ведомства потушили пожар и деблокировали из салонов машин погибших и пострадавших.

В чрезвычайном ведомстве напомнили автомобилистам о соблюдении скоростного режима и управлении машиной только в трезвом виде и отдохнувшими.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области водитель Vortex погиб, съехав с дороги.

UPD: В ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что в аварии погибли 36-летний водитель ВАЗа, а также его 33-летний и 32-летний пассажиры.

В Renault травмы получили 49-летняя женщина и два несовершеннолетних пассажира — 16-летние юноша и девушка.