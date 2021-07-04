В Челябинской области третий день разыскивают ушедшую из дома пенсионерку

К поискам подключились как волонтеры, так и профессионалы

В Увельском районе Челябинской области третий день разыскивают пенсионерку, которая еще 1 июля ушла из дома в неизвестном направлении. В пресс-центре Поисково-спасательной службы сегодня, 4 июля, рассказали, как проходят поиски.

«Третий день спасатели Троицкого отряда ПСС Челябинской области ведут поиск 74-летней женщины. В Увельском районе, селе Хуторка еще 1 июля бабушка вышла в неизвестном направлении и до сих пор не возвращалась. Спасатели, добровольцы и волонтеры, военнослужащие срочной службы, разбившись на поисковые группы, обследуют все местные дороги, соседние населенные пункты, водоемы, лесные массивы. Поиск продолжается и в эти минуты»,— уточняют спасатели.

1 июля из дома, расположенного по улице Овчинникова, 44А в селе Хуторка, ушла Рязанцева Людмила Васильевна, 1953 года рождения.

Приметы женщины: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие.

Была одета: длинный халат красного цвета с узором в виде цветов синего цвета, сланцы темно-синего цвета.

Какую-либо информацию о местонахождении женщины можно сообщить по телефонам координаторов поискового отряда «Легион-СПАС»: 8 (951) 455-13-17, 8 (351) 2-777-911 или 02.