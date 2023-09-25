В Челябинской области третий день ищут пропавшего на озере рыбака

Пока удалось обнаружить только пустую лодку и снасти

В минувшую субботу, 23 сентября, на озере Мыркай в Красноармейском районе пропал мужчина, который решил в этот день порыбачить вместе с друзьями. Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, товарищи пропавшего южноуральца сначала пытались найти его сами, но затем обратились в полицию. Позже к делу подключились спасатели, которые занимаются обследованием акватории водоема.

Все случилось у берега со стороны села Шибаново: двое мужчин ушли на противоположный берег, а их товарищ остался рыбачить на надувной лодке. Через два часа с ним попытались связаться, но тот на звонки не отвечал. Друзья пробовали найти пропавшего товарища сами, но в сумерках это сделать было сложно. Мужчина не вернулся ни ночью, ни следующим утром.

«Только в воскресенье, с наступлением светлого времени, пустую лодку обнаружили у берега к северу от стоянки. Все рыболовные снасти находились в лодке, спасательные жилеты рыбаки не брали. Не обнаружив никаких следов, подсказывающих местонахождение мужчины, рыбаки сообщили о происшествии в полицию», — пояснили в ПСС Челябинской области.

Спасатели обследовали прилегающей к лодке район с помощью «кошек» и картплоттера. Другие рыбаки тоже ничего не смогли сообщить о пропавшем мужчине. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Кстати, аналогичная история произошла в конце августа на озере Куяш, где несколько дней искали пожилого жителя Екатеринбурга. Выяснилось, что лодка перевернулась, но при этом мужчина не воспользовался спасательным жилетом. Через шесть дней его тело прибило к берегу. В начале сентября в Магнитогорске не смогла выбраться на берег женщина, которая решила искупаться в реке Урал в неположенном месте.