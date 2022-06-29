В Челябинской области трех мужчин осудили по делу о контрабанде военной техники

Одного из виновных лишили звания «полковник»

Чебаркульский городской суд вынес приговор трем мужчинам за покушение на контрабанду военной техники (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 226.1 УК РФ). Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Установлено, что житель Калининграда создал на территории России преступную группу с целью контрабанды и реализации комплектующих вооружения и военной техники, в том числе из Челябинской области. Поставки осуществлялись в страны Восточной Европы.

«Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на срок от 5 до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафам от 500 до 950 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Организатор преступной группы объявлен в розыск.