В Челябинской области трех человек лишили российского гражданства за наркопреступления

Теперь они обязаны покинуть Россию

В отношении трех жителей Челябинской области, которые ранее являлись гражданами другой страны, приняты решения о лишении их российского гражданства. Ранее они были осуждены за хранение и перевозку наркотиков и хищение запрещенных веществ (статьи 228 и 229 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Лишенные гражданства осужденные обязаны покинуть территорию России. В случае, если они этого не сделают, их депортируют принудительно.

Как сообщили в полицейском главке, приобретших российское гражданство и осужденных за преступления, указанные в федеральном законе «О гражданстве РФ», лишают гражданства независимо от того, когда было совершено преступление и вынесен приговор.

Ранее полицейские в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» выявили свыше 350 административных нарушений.