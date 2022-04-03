В Челябинской области торговый представитель фирмы присвоила почти 300 тысяч рублей

На женщину завели уголовное дело

В Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские задержали торгового представителя фирмы, которая подозревается в присвоении почти 300 тысяч рублей. Женщине грозит до шести лет тюремного заключения, сообщили 3 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские по обращению одного из сотрудников коммерческой организации выяснили, что 45-летняя женщина, являясь торговым представителем фирмы, на протяжении трех месяцев собирала с индивидуальных предпринимателей деньги за поставленный товар и расплачивалась ими за свой кредит. Сумма ущерба компании составила более 280 тысяч рублей.

«В отношении женщины следствием ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации („Присвоение или растрата“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 6 лет»,— уточнили в ведомстве.

С подозреваемой взято обязательство о явке.