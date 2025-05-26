В Челябинской области толпа подростков избила 18‑летнего парня

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве

В Троицке на улице Гагарина толпа нетрезвых подростков набросилась на проходившего мимо 18-летнего парня и избила его. Молодого человека увезли в больницу. В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что все участники конфликта установлены.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Предварительно, группе подростков не понравился внешний вид парня. По словам очевидцев, нападавшие перестали истязать молодого человека только после того, как в конфликт вмешались проезжавшие мимо автомобилисты.

Подростков оперативно задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств. Вскоре в следственном управлении СК России по региону возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).