В Челябинской области таможенники изъяли 21 тысячу флаконов парфюмерии

Также в авто обнаружили 250 шкурок ягнят

В Челябинской области таможенники остановили авто с немаркированной парфюмерией. Машина с двумя тоннами духов следовала в Екатеринбург.

В ходе досмотра изъяли более 21 тысячи флаконов туалетной воды и парфюмерного масла без маркировки. Рыночная стоимость продукции — два миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Помимо немаркированной парфюмерии грузовик перевозил 250 штук шкурок ягнят без ветеринарных сопроводительных документов. Управлением Россельхознадзора по Челябинской области возбуждено административное дело по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ („Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки“)», — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Товар вернули в Республику Казахстан.