В Челябинской области таксист врезался в автобус

Мужчина находился в состоянии опьянения

8 января в Златоусте на улице Карла Маркса столкнулись автобус и такси. Как сообщили местные жители в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте», водитель легкового авто находился в состоянии опьянения.

«Утром у „скорой“, такси и автобус. Таксист неадекватный»,— написал автор поста.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что в результате аварии никто не пострадал, а водителя такси отправили на медицинское освидетельствование.

«Водитель легкового автомобиля допустил столкновение с автобусом и совершил наезд на препятствие. Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет. Водитель легкового авто отправлен на медицинское освидетельствование, впоследствии он будет привлечен к административной ответственности»,— уточнили в ведомстве.

В декабре в Челябинске водитель такси на высокой скорости влетел в островок безопасности и снес дорожные знаки. ДТП обошлось без пострадавших.