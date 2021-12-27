В Челябинской области супругов отправили в колонию за развращение собственных сыновей

Факт насилия в отношении детей со стороны родителей за время их совместного проживания выявили после того, как мальчики оказались в социальном учреждении

Троицкий городской суд вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины и 30-летней женщины, которые неоднократно развращали двоих малолетних сыновей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что супруги неоднократно развращали детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Мальчики в силу возраста не могли сопротивляться взрослым и даже понять характер и значение извращенных действий родителей.

«В суде было установлено, что преступление было совершено в период с 12 ноября 2017 года по 15 августа 2019 года. Факт насилия в отношении детей со стороны родителей за время их совместного проживания выявили после того, как дети оказались в социальном учреждении. Супругов задержали в апреле 2021 года и заключили под стражу. Они лишены родительских прав в отношении четверых детей», — сообщили в пресс-службе Троицкого горсуда.

В отношении супругов были возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Мужеложество и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста»).

Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, матери мальчиков — 18 лет колонии общего режима. Обоим с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Также преступников будут принудительно наблюдать и лечить у врача-психиатра в амбулаторных условиях. В ходе судебного заседания супруги не признали вину в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.