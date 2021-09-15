В Челябинской области суд вынес приговор мужчине за попытку перебросить наркотики в колонию арбалетом

Копейчанин хотел передать в исправительное учреждение каннабис

Кыштымский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю Коркино, который с помощью арбалета хотел перебросить запрещенное вещество в колонию. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В декабре 2020 года ночью копейчанин на своем авто подъехал к территории исправительной колонии № 10. Мужчина достал арбалет и выстрелил в сторону учреждения стрелой, к которой прикрепил светодиод с 16,57 гр каннабиса.

«С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В машине вместе со злоумышленником находилась его сожительница с маленьким ребенком.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что 17-летний парень при помощи арбалета хотел «доставить» запрещенное вещество в колонию Копейска.