В Челябинской области суд рассмотрит дело 25‑летней давности об убийстве ребенка

Обвиняемый сейчас сидит в колонии за другое преступление

Прокуратура Брединского района отправила в суд уголовное дело по факту убийства 9-летней девочки, совершенного в 1997 году. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального надзорного органа, обвиняемый сейчас отбывает наказание за другое преступление в колонии Камчатского края.



По данным следствия, в августе 1997 года в поселке Амурский Брединского района произошло убийство. Обвиняемый, на сегодня — 60-летний житель Петропавловска-Камчатского, в своем доме в Амурском несколько раз ударил девятилетнюю девочку по голове деревянной скалкой. Чтобы скрыть убийство, преступник закопал тело ребенка в скотомогильнике.

Сразу найти девочку не смогли, возбужденное по факту ее исчезновения уголовное дело в конце концов было приостановлено. Его возобновили только в 2021 году, новые следственные действия и судебные экспертизы позволили установить причастность к преступлению уже 60-летнего мужчины, давно уехавшего на Дальний Восток. Как выяснили в прокуратуре Брединского района, сейчас обвиняемый находится в одной из колоний Камчатского края, где отбывает срок за другое убийство.