В Челябинской области суд продлил меру пресечения замминистру строительства Ивану Белавкину

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

В Челябинской области суд продлил арест первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина. По версии следствия высокопоставленный чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере за работу в интересах частной компании. Решением суда от 25 ноября Белавкина оставили под стражей до 2 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура области поддержала ходатайство следователей о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей первому заместителю регионального министра строительства и инфраструктуры Ивану Белавкину. Напомним, чиновник обвиняется, получении взятки в особо крупном размере.

«По версии следствия обвиняемый в период с декабря 2020 по март 2021 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 млн. рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации при выполнении муниципального контракта», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые ведут сопровождение уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до семи месяцев, то есть до 2 февраля 2022 года. Напомним, ранее адвокат обвиняемого просил о домашнем аресте или запрете определенных действий.