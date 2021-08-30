В Челябинской области спустя три дня поисков нашли пропавшего мужчину

Жителя Трубного обнаружили на окраине поселка

В поселке Трубном Сосновского района 28 августа завершили поиск 34-летнего мужчины, который требует повышенного внимания из-за проблем со здоровьем. Пропавшего проводили домой и передали родственникам, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Поисковые работы велись в течение трех дней. К спасателям, полицейским и родственникам подключились местные жители, кинологи и волонтеры.

«В ходе осмотра заброшенных зданий и новостроек на окраине поселка пропавший был обнаружен местными жителями. Осмотр показал, что в экстренной медицинской помощи он не нуждается. Мужчину проводили к дому и передали родственникам», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Напомним, о том, что житель Трубного пропал, сообщила его мама. Женщина переживала, что сын не успеет обратиться за медицинской помощью, которая может ему понадобиться в силу здоровья.

Добавим, в субботу, 28 августа, спасатели также выезжали на поиск 25-летнего южноуральца, который пешком отправился в Миасс из поселка Филимоново. В какой-то момент мужчина потерял ориентир и не смог найти дорогу. Специалисты обнаружили его по переданным с телефона координатам. Он находился в 8,5 км от поселка.