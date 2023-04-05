В Челябинской области спасли троих рыбаков, провалившихся под лед

Один из пострадавших получил переохлаждение

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Сегодня, 5 апреля, на Аргазинском водохранилище помощь спасателей понадобилась трем рыбакам, провалившимся под лед, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Один из пострадавших выбрался на сушу вплавь и получил переохлаждение. Спасатели передали его бригаде скорой помощи.

Второму любителю подледной рыбалки помог местный житель — он перевез мужчину на личной лодке. Третьего пострадавшего на берег эвакуировали спасатели.

«Сотрудники МЧС продолжают призывать рыбаков покинуть водоемы в период таяния льда. С началом потепления в Челябинской области утонули уде два рыбака», — напомнили в ГУ МЧС по региону.

Накануне, 4 апреля, на озере Смолино мужчина провалился под лед и скончался. Днем ранее рыбак погиб на озере Иртяш.