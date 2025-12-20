В Челябинской области спасли от обморожения нетрезвого рыбака

Мужчина в ночное время в 20-градусный мороз ушел с водоема в неизвестном направлении

В ночь на 20 декабря в Кунашакском округе помощь спасателей потребовалась 53-летнему мужчине, заблудившемуся в окрестностях озера Уелги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение спасателям поступило от товарища мужчины. Он сообщил, что они рыбачили, и в какой-то момент его знакомый ушел в неизвестном направлении.

«К месту вызова на поиски выдвинулись сотрудники 65-й части. Некоторое время спустя рыбак был обнаружен в нескольких метрах от берега озера»,— уточнили в ведомстве.

53-летнего жителя Озерска доставили к палатке, а затем передали медикам. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил легкое обморожение рук. От госпитализации он отказался.

Спасатели призывают южноуральцев быть особенно осторожными вблизи водоемов и ни в коем случае не употреблять крепкие напитки.