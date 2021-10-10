В Челябинской области спасают собаку с 14 огнестрельными ранениями

Очередной случай дичайшей жестокости произошел в Саткинском районе

Вечером 9 октября волонтеру Елене Головцовой, которая много лет занимается спасением животных в Бакале Саткинского района, позвонила женщина и сообщила, что на обочине дороги она обнаружила умирающую собаку. Животное дышало, просило о помощи, но передвигаться не могло.

«Она попросила меня приехать и забрать ее в центр (Благотворительный фонд „Открытое сердце“, Сатка, — Примечание редакции). У меня своей машины нет, поэтому на место выехала координатор центра Эльмира Скобочкина с мужем. Те, кто ее нашли, были на пути в Челябинск, поэтому не смогли сказать точного местоположения, было это где-то возле кладбища. Сейчас собака в центре адаптации», — рассказала Первому областному информагентству Елена Головцова.

На операционном столе в центре адаптации ветеринары вынули из тела собаки 14 пуль. После этого пса отвезли на рентген, волонтеры сообщили, что внутри могут быть и другие. Сейчас они продолжают бороться за его жизнь.

«Кровотечение остановили, он отошёл от наркоза. Попил маленько водички. Покушал, пока даем все очень жидкое. Пока на этом все. Приходят сотни сообщений с вопросами о нём, пока нет возможности всем ответить», — сообщили в центре.

В разговоре с нами Елена Головцова также рассказала, что в полицию волонтеры не обращались. Активисты попросту не видят в этом смысла.

«Сколько бы мы не обращались в нашу полицию, только однажды удалось довести дело до суда. Это был единственный прецедент для нашего города, а так все это повисало. Я в посте, конечно, написала, что мы просим считать это официальным обращением в правоохранительные органы. Может быть отреагируют на сообщения в СМИ», — говорит Елена.

Волонтер отметила, что если правоохранительные органы все же начнут разбирательство, она окажет содействие. Елена сохранила контакты женщины, которая сообщила ей о раненном животном.

Напомним, жестокое обращение с животными как из корыстных, так и из хулиганских побуждений, несет за собой уголовною ответственность по статье 245 УК РФ.

