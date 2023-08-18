В Челябинской области спасатели вывели из леса заблудившихся грибников

Специалисты напоминают о правилах безопасности во время загородных прогулок

В лесу под Миассом потерялись 60-летняя женщина и ее 6-летний внук, а в Златоусте 84-летняя женщина не смогла самостоятельно вернуться из похода за грибами, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. Жительница Миасса отправилась за грибами с матерью и сыном, однако в назначенный час родственники к машине не подошли. Дозвониться до них женщина не смогла и обратилась к спасателям.

«Потерявшаяся 60-летняя женщина также успела позвонить спасателям и сообщить, что они с внуком зашли в болото и не могут выбраться. В ходе осмотра района спасатели Миасского отряда обследовали железнодорожные, автомобильные мосты, дороги и тропы вблизи, пока около одного из них не обнаружили стоявших в воде пострадавших. Проложив для грибников безопасный путь, специалисты вывели их к дороге», — рассказали в областной ПСС.

В нацпарке «Таганай» 84-летняя женщина ушла в густой лес за грибами, несмотря на предупреждения родственников, и не смогла вернуться обратно. Прибывшие на вызов спасатели обследовали лес на квадроциклах и пешком, к вечеру пострадавшую обнаружили в трех километрах от города и передали родственникам.