В Челябинской области спасатели вытащили водителя из разбитого авто

Мужчина получил серьезные травмы в аварии

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Рядом с поселком Приморским в Агаповском районе столкнулись ВАЗ-2112 и Hyundai. Водителя отечественной легковушки зажало в салоне, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«При помощи гидравлического инструмента была „снята“ крыша, отжаты рулевая колонка, приборная доска с двигателем. Только после этого на спинальном щите удалось достать мужчину из салона и эвакуировать с места ДТП в машину скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.

Пострадавший получил переломы, травмы грудной клетки и позвоночника.

Водитель второго авто серьезно не пострадал.