В Челябинской области спасатели вытащили лошадь из ледяной воды

Животное окоченело и не могло двигаться

Сегодня, 18 января, в поселке Локомотивном неподалеку от Карталов на водохранилище Попов брод под лед провалилась лошадь. Чтобы эвакуировать животное, потребовалась помощь 10 спасателей, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сообщение о ЧП поступило от рыбаков утром. Прибывшие спасатели обнаружили, что животное практически полностью оказалось в ледяной воде — видна была только голова лошади.

«При помощи бензопил спасатели пропилили лед и освободили дорожку к суше. В это время на суше другая группа спасателей при помощи альпинистского снаряжения и подручных материалов изготовила носилки. Чтобы поднять лошадь и на руках вынести из воды по крутому берегу, потребовались усилия 10 спасателей», — уточнили в ведомстве.

Вместе с хозяином они оказали животному первую помощь и поставили его на ноги. Уже спустя несколько минут лошадь начала с аппетитом уплетать сено, а потом потихоньку пошла домой вместе с хозяином.