В Челябинской области спасатели вынесли из леса мужчину с переломом ноги

Весомый вклад в транспортировку пострадавшего внес 13-летний подросток

В Челябинской области в минувшие выходные житель Миасса, активно отдыхая на территории Ильменского заповедника, получил перелом голени. Для того чтобы вызволить южноуральца из леса и оказать ему помощь, медики обратились к спасателям, сообщили 29 ноября в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

21-летний южноуралец, катаясь с горок, получил сложный перелом левой голени. Прибывшие на место происшествия сотрудники «скорой» оказали ему первую помощь, но не смогли транспортировать до служебного автомобиля. Медикам пришлось обращаться за помощью к спасателям Миасского отряда поисково-спасательной службы.

«Почти 400 метров через пересеченную лесную местность пострадавшего несли на мягких носилках на руках сразу шесть человек. Помощь в транспортировке до автодороги оказали и медики, и очевидцы происшествия, и юный добровольный помощник — молодой человек 13 лет, который не остался в стороне, а внес посильный вклад в спасательную операцию», — рассказали в ведомстве.

Также южноуральцам напомнили, что к выходу на природу нужно тщательно готовиться, а также всегда быть предельно осторожными, занимаясь активными видами спорта.