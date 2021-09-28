В Челябинской области спасатели в шторм эвакуировали двух рыбаков на озере Аргази

Мужчины обкатывали новый катер, когда поднялся сильный ветер

В Челябинской области помощь спасателей потребовалась двум рыбакам на озере Аргази. Мужчины отправились на рыбалку на новом катере, но в какой-то момент двигатель заглох, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«Одежда и снаряжение мужчин не вызывали беспокойства — судно легло в дрейф. Однако к ночи поднялся штормовой ветер, о котором предупреждали жителей Челябинской области заранее. Из-за высокой волны создалась угроза опрокидывания неуправляемого катера, и рыбаки обратились с просьбой об эвакуации к спасателям», — рассказали в пресс-центре ПСС Челябинской области.

Видимость была нулевая, волны достигали двух метров, но спасателям удалось разыскать судно по координатам навигатора. Катер взяли на буксир, один из рыбаков остался за штурвалом. Людей и транспорт доставили к берегу.