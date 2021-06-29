В Челябинской области спасатели третьи сутки ищут тело утонувшего мужчины

Работу осложняют рыболовные сети

Спасатели Магнитогорского отряда продолжаю искать в реке Урал утонувшего в выходные 45-летнего мужчины. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы по Челябинской области.

Мужчина ушел под воду 26 июня. До этого он отдыхал на берегу реки с друзьями и употреблял алкогольные напитки. Южноуральцы не сразу заметили долгое отсутствие товарища.

«Поиски утонувшего ведутся третий день и приостанавливаются только в темное время суток. Работу осложняют расставленные рыболовные сети и быстрое течение в месте слияния двух рек», — рассказали в областной ПСС.

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