В Челябинской области спасатели обнаружили тело женщины в квартире

Пенсионерка долгое время не выходила на связь

В Каслях пожарные получили от местных жителей сообщение о том, что их пожилая родственница не открывает двери и не выходит на связь. Прибывшие по указанному адресу спасатели обнаружили тело женщины, сообщили 4 апреля в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

Инцидент произошел на улице Советской в одной из квартир дома № 29. На место прибыли сотрудники 60-й пожарно-спасательной части. Выслушав родственников женщины и вызвав полицию, они вскрыли дверь бензорезом и обнаружили в квартире 80-летнюю пенсионерку без признаков жизни.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.