В Челябинской области спасатели обнаружили тело мужчины в квартире

Миасец не выходил на связь два дня

В Миассе Челябинской области мужчина сообщил своим коллегам, что не придет на работу из-за плохого самочувствия, и перестал выходить на связь. Сотрудники Миасского отряда областной поисково-спасательной службы, вскрыв квартиру, обнаружили его мертвым, сообщили 5 марта в пресс-центре областной ППС.

3 марта 59-летний мужчина позвонил на работу и сообщил, что отсутствует из-за плохого самочувствия. Обеспокоенные коллеги вызвали ему врача на дом, однако дверь медику никто не открыл. На звонки мужчина также не отвечал. Ситуация повторилась на следующий день. Тогда коллеги вызвали полицию и обратились за помощью к спасателям.

«По обращению коллег в присутствии полиции и при помощи шанцевого инструмента спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили мужчину в одной из комнат без признаков жизни»,— уточнили в ведомстве.

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Всего 5 марта миасские спасатели выезжали на три вызова.