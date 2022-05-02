В Челябинской области спасатели нашли заблудившихся в лесу подростков

Ребята не могли связаться с родителями из-за отсутствия сотовых телефонов

В Кыштыме Челябинской области спасатели нашли двух детей, которые отстали от родителей во время загородной прогулки и потерялись, сообщили вечером 1 мая в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В праздничный день группа челябинцев, в составе которой были два подростка, выехала на отдых в пригород Кыштыма. Во время пешей прогулки родители ребят заметили их отсутствие. Так как сотовых телефонов у подростков не было, родственники больше часа блуждали по лесу в поисках пропавших, но так их и не нашли. Тогда родители обратились за помощью к спасателям Кыштымского отряда и полицейским.

«Сотрудники полиции проводили поиск с использованием сирены на дежурном автомобиле, а спасатели обследовали многочисленные пешеходные тропинки на квадроцикле. Подростки не смогли сориентироваться в лесу, шли наугад в противоположную от родителей сторону, но на пути заметили один из информационных указателей, установленных в прошлом году, — около него детей и удалось обнаружить целыми и невредимыми»,— рассказали в ведомстве.

Спасатели напомнили, что заряженный сотовый телефон обязательно должен быть у каждого участника прогулок. Не следует забывать и о питьевой воде, легком перекусе, фонарике и теплой одежде. Кроме того, перед выходом всем участникам похода следует обсудить маршрут следования и остановки.