В Челябинской области спасатели нашли заблудившегося в лесу туриста

Отставшему от группы мужчине пришлось заночевать в лесу

В Карабаше Челябинской области во время похода заблудился 36-летний житель Челябинска. Группа туристов, с которыми мужчина покорял горные вершины, сразу же обратилась за помощью к спасателям. На следующий день челябинец был найден, сообщили вечером 16 мая в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В минувшее воскресенье группа туристов из Челябинска отправилась на вершину горы Юрма. Вечером того же дня они, довольные выполнением намеченной программы, вернулись в свой лагерь, однако недосчитались одного товарища. Выяснилось, что на обратном пути потерялся 36-летний турист. В сгущающихся сумерках участники похода не решились искать пропавшего самостоятельно и обратились в полицию.

«Днем 17 мая в ходе поисковых работ спасатели на квадроцикле обследовали сложные участки указанного маршрута и обнаружили разыскиваемого мужчину в составе другой группы. Как объяснил сам пострадавший, небольшой запас питьевой воды и продуктов позволил ему переночевать прямо в лесу. Утром он встретился с другой группой, с которой и смог благополучно завершить свой поход», — рассказали в ведомстве.

Спасатели призвали туристов быть внимательными и соблюдать правила безопасности, находясь в горно-таежной местности.

В начале мая спасатели нашли двух подростков, которые отстали от родителей во время загородной прогулки и не смогли связаться с ними из-за отсутствия сотовых телефонов.