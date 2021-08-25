В Челябинской области спасатели нашли тело утонувшей на Сугояке женщины

Погибшую обнаружили в ста метрах от берега

В Красноармейском районе завершили поиски 58-летней женщины, утонувшей во время купания в озере Сугояк. Спустя три дня спасатели обнаружили тело погибшей, транспортировали на берег и передали полицейским. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Поиск велся как пешим ходом (обследовано более 10 км береговой линии), так и с использованием плавсредств (с применением картплоттера и „кошек“). Ветер и волна потребовали значительно расширить район поиска», — рассказали спасатели.

Тело женщины было обнаружено в 100 метрах от берега.

Напомним, 58-летняя женщина пропала 22 августа — скрылась из виду во время купания на озере Сугояк и больше не вышла на берег. При этом очевидцы утверждали, что она имела хорошую физическую форму и не раз переплывала озеро. К поискам утонувшей подключили спасателей.