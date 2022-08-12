В Челябинской области спасатели ищут мужчину, пропавшего на реке Тогузак

Пропавший ушел купаться и обратно не вернулся

В Варненском районе на реке Тогузак спасатели ищут мужчину. Его товарищ рассказал, что видел пропавшего на противоположном берегу реки, но не слышал криков о помощи и не видел всплесков воды. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Накануне спасатели до наступления темноты обследовали правый и левый берега реки и акваторию в месте отдыха компании. Сегодня поиски продолжаются.

Как ранее сообщал наш сайт, днем 30 июля в карьере в Красноармейском районе утонул житель Челябинска.

Спасатели обнаружили тело 21-летнего мужчины в реке Увельке.