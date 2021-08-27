В Челябинской области спасатели, кинологи и полицейские всю ночь искали пропавшего в поселке Трубном (Сосновский район) мужчину. Работы возобновили в пятницу, 27 августа, утром, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
С сообщением о случившемся обратилась мама пропавшего. Она переживает, что сын в силу состояния здоровья не успеет обратиться за необходимой медицинской помощью. Семья пыталась найти мужчину самостоятельно, но поиски оказались безрезультатными.
«Сейчас в поисковых работах принимают участие сотрудники полиции, пожарной охраны, областной поисково-спасательной службы, родственники и близкие пропавшего», — говорится в сообщении ПСС по Челябинской области.
Добавим, всего за минувшие сутки спасатели провели восемь поисково-спасательных работ, в ходе которых помогли четырем человекам.