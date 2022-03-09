В Челябинской области спасатели эвакуировали застрявших в снегу рыбаков

Шестеро южноуральцев отправились на зимнюю рыбалку в длинные выходные

На берегу Долгобродского водохранилища застряла группа рыбаков — четверо мужчин и двое подростков. Они не смогли самостоятельно выбраться из снежного плена в ночь с 6 на 7 марта. Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы.

О пропавшей группе рыбаков спасателям сообщила жительница Миасса. Шестеро южноуральцев выехали на двух автомобилях на зимнюю рыбалку и перестали выходить на связь.

«Ситуация усугубилась снежными метелями, которые препятствовали возвращению рыбаков. При содействии родственника пропавших спасатели Кыштымского отряда ПСС Челябинской области на снегоходах отправились на поиски и обнаружили автомобили рыбаков в нескольких километрах от дороги. В полночь, на момент обнаружения занесенных снегом автомобилей, мужчины продолжали расчищать и пробивать дорогу через снежные переметы, а два подростка уже спали в машинах», — сообщили в областной ПСС.

Спасатели эвакуировали машины и потерпевших на трассу, южноральцы смогли уехать домой.

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