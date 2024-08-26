В Челябинской области спасли туриста, сорвавшегося с 30‑метровой высоты в озеро Тургояк

Мужчина упал в воду во время фотосессии

Спасатели Миасского отряда эвакуировали 34-летнего туриста, сорвавшегося с 30-метровой скалы в озеро Тургояк. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось в районе скалы Крутики. Мужчина фотографировал вид на озеро, подошел близко к краю и сорвался вниз в воду.

«К счастью, турист получил незначительные травмы и смог выбраться на сушу. Однако мужчина оказался в ловушке между озером и отвесной скалой», — рассказали в региональной ПСС.

Специалисты на лодке транспортировали пострадавшего и передали медикам.