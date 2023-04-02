В Челябинской области спасатели эвакуировали со льда на берег мужчину с разбитой головой

Это второй выезд спасателей на водоемы за сутки

В Челябинской области спасатели дважды за сутки выезжали на водоемы, чтобы эвакуировать на берег «испытателей льда». В этот раз ЧП произошло на городском пруду в Златоусте, сообщили в пресс-центре поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Очевидцы сообщили спасателям, что на льду находятся двое детей. Однако, прибыв на место, они увидели двух взрослых мужчин в состоянии опьянения. Один из них, увидев спасателей, сразу же побежал навстречу, а второй лежал на льду с разбитой головой.

«Пострадавшего закрепили на спинальном щите и эвакуировали к берегу, где ждала карета скорой помощи. Однако от осмотра врачей два товарища отказались и, как могли, ретировались с места происшествия»,— рассказали в ведомстве.

Накануне в Магнитогорске мужчина решил проверить прочность льда на реке Урал. Но с берега он спрыгнул неудачно и травмировал ногу. На помощь мужчине также пришли спасатели.

В ведомстве напомнили, что при дневных температурах выше +10 градусов лед становится пористым и рыхлым и может не выдержать даже вес одного человека.