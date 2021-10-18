В Челябинской области спасатели эвакуировали мужчин, отправившихся рыбачить на дырявой лодке

Надувное судно быстро сложилось и пошло ко дну

Спасатели Усть-Катавского отряда спасли двух рыбаков, оставшихся без связи на реке Юрюзань после того, как их дырявая надувная лодка утонула. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП случилось в минувшие выходные. Двое жителей Усть-Катава решили порыбачить и взяли с собой дырявую надувную лодку. Судно в реке Юрюзань сложилось пополам и пошло ко дну вместе с рыбаками. Мужчинам хватило сил добраться до берега и вызвать спасательную службу, однако они не успели сообщить координаты, поскольку намокший телефон моментально выключился.

«Без данных о месте ЧП и без связи с пострадавшими спасатели дежурной смены Усть-Катавского отряда областной ПСС более двух часов в полной темноте вели тщательный осмотр всех берегов реки. При помощи лодки и дополнительного освещения спасатели смогли обнаружить мужчин на скальном берегу в двух километрах от города. Виновников „кораблекрушения“ эвакуировали в город, к берегу и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств ЧП», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, в Каслинском районе Челябинской области родственники нашли тело 38-летнего мужчины, который отправился рыбачить на моторной лодке и пропал.