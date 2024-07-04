В Челябинской области спасатели эвакуировали из леса заблудившуюся пенсионерку

Женщина успела сообщить о беде по телефону

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В Миньяре 78-летняя женщина ушла в лес за ягодами и заблудилась. Искать пенсионерку отправились родственники, полиция и спасатели. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Женщина поняла, что не может найти дорогу домой, и позвонила близким.

«К месту, описание которого дала пострадавшая, были вызваны сотрудники полиции и спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС. Но к поиску пожилой женщины родственники без промедлений приступили и сами. С помощью добровольцев лесной массив обследовали пешком, на личных машинах и даже на мотоциклах», — рассказали в областной ПСС.

Пенсионерку нашли ближе к вечеру у горы Захар, спасатели эвакуировали ее из труднопроходимого леса.