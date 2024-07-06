В Челябинской области спасатели эвакуировали из леса двух заблудившихся женщин

Они ушли в поисках ягодных полян и потеряли обратную дорогу

Две жительницы соседнего региона приехали в Усть-Катав Челябинской области, чтобы набрать корзинки ягод. В поисках полян они сбились с пути. В лесной глуши им удалось дозвониться до спасателей, и спустя несколько часов женщин нашли и эвакуировали, сообщили в пресс-центре областной Поисково-спасательной службы.

Гостьи региона были уверены в том, что местность в районе железнодорожной станции Тюбеляс им известна, поскольку они не раз там бывали. Правда, лет десять назад. В какой-то момент они сбились с пути и пытались дозвониться хоть до кого-то, но связь постоянно обрывалась. К счастью, до спасателей дозвониться удалось.

«Дежурная смена, поддерживая связь по телефону, вела поиск заблудившихся, но в каждой новой точке, описанной пострадавшими, их ожидала безлюдная, горно-таежная местность и новость, что женщины ушли дальше. История закончилась благополучно»,— сообщили в ведомстве.

Спасатели призывают туристов дожидаться спасателей в одной точке, а не блуждать в поисках выхода из леса.