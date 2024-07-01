Спасатели Усть-Катавского отряда эвакуировали 213 человек из подтопленных баз отдыха «Серебряный ключ» и «Песчаная коса». Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Из-за обильных дождей в минувшие выходные вышла из берегов река Юрюзань. Спасатели приступили к осмотру туристических стоянок и все выходные эвакуировали людей из палаток и баз отдыха.
«16 спасателей Усть-Катавского отряда на автомобилях повышенной проходимости эвакуировали 213 человек, в том числе 19 детей», — прокомментировали в областной ПСС.
В последние дни в Челябинской области шли сильные дожди. В результате в некоторых районах реки вышли из берегов и затопили дороги, а в национальных парках «Зигальга» и «Таганай» туристические маршруты либо ушли под воду, либо их размыло.